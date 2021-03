"Tres Kiebres": "Nunca nos hemos dedicado al narcotráfico"

Tras los señalamientos del MP, el "Tres Kiebres", alcalde de Ipala, reaccionó a través de una publicación en su cuenta de Facebook.

El alcalde de Ipala, Chiquimula, Esduin Jerson Javier Javier, alias "Tres Kiebres", negó tener vínculos con el narcotráfico, tal y como lo acusó este jueves el Ministerio Público (MP) con la solicitud de antejuicio en contra del funcionario municipal.

"Están saliendo fotografías mías en las que ponen dinero que incautaron en otros lados, ponen armas y están aduciendo como que es mío. La verdad es que que mala intención. Molesta, pero a la vez da risa", dijo "Tres Kiebres" en una transmisión de Facebook.

"Nunca nos hemos dedicado al narcotráfico señores, eso con la cara en alto. Soy una persona trabajadora, ustedes mismos se han dado cuenta", añadió Javier Javier.

"Tres Kiebres" dijo estar dispuesto a renunciar a su antejuicio para que se inicie la investigación en su contra.

"Dice ahí que van a solicitar mi antejuicio, no necesitan solicitarlo. En el momento en el que quieran abrir una investigación, yo mismo renuncio al antejuicio para que lo puedan hacer", agregó.

El MP señala a "Tres Kiebres" de dirigir la organización denominada "Los Ipala", que se dedica al trasiego de drogas rumbo a México.

"No tenemos nada de qué avergonzarnos del narcotráfico. Hay gente que quisiera que nosotros no estuviéramos al frente de la Municipalidad para que el desarrollo no siga llegando, porque ellos no pudieron desarrollarlo. La verdad es que eso solo Dios lo puede decidir", puntualizó el alcalde de Ipala.

A la supuesta estructura criminal vinculada a "Tres Kiebres" se le señala de asesinar a Delio René Sandoval España, Carlos Augusto Esteban Méndez y Jorge Luis Ortega Oliva en la carretera que conduce de Ipala a Agua Blanca, Jutiapa la madrugada del 25 de enero de 2020. Las víctimas habían salido del Coliseo de Ipala, donde presenciaron la pelea entre Javier Javier y el alcalde de Mixco, Neto Bran.