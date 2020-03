5 trucos de WhatsApp que no sabías que existían

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea que más usuarios tiene en el mundo.

Esta app permite no ser visto mientras se lee un mensaje o mientras se escribe, o conocer cuánto tiempo ha sido ignorado un mensaje.

TE PUEDE INTERESAR:

Así puedes colocar letras en negrita en tus chats de WhatsApp

Los trucos

-Cómo saber quién tiene tu número guardado en la agenda: lo primero es crear un mensaje de difusión, luego se envía a, por lo menos, un contacto que sabes que tiene tu número registrado y agregas a los sospechosos.

Por último, seleccionas el mensaje enviado y revisas la lista de información de la difusión. Allí se muestran todos los números que han visto el mensaje que a su vez son los contactos que tienen tu número registrado.

-Conocer cuánto tiempo ha sido ignorado tu mensaje: en Android, debes abrir el chat presionando por unos segundos hasta que se abra una ventana con opciones, entre las que aparecerá "Info".

Púlsala y se mostrará el tiempo que ha pasado desde que enviaste el mensaje. En el caso de un iPhone, solo tienes que colocar el dedo sobre el mensaje y aparecerá la opción "Info". Esta función también está disponible para los chats de grupos.

LEE ADEMÁS:

-Modo oscuro de WhatsApp: esta opción se encuentra disponible para dispositivos Android e iOS. Solo debes seguir algunos pasos para activarlo y disfrutar de un fondo gris, una luz menos contaminante visualmente y un ahorro significativo de energía.

-Leer un mensaje sin ser descubierto: hay muchas formas de pasar desapercibido a la hora de leer un mensaje. La más sencilla y segura es activando el modo avión en el móvil. Primero cambia el estado del móvil a modo avión, luego ya puedes entrar y leerlo o incluso responder.

Al no tener conexión, simplemente no mostrará al usuario en línea. Por último, sal de la app y desactiva el modo avión. Esto también sirve para no ser visto mientras se está "Escribiendo…".

NO DEJES DE LEER:

La app que promete ser más segura y privada que Whatsapp

Ahora bien, si desactivas el doble cheque azul como técnica para no ser visto leyendo un mensaje, se debe saber que cuando escuchas una nota de voz, el bloqueo se salta automáticamente, es decir, con las notas de voz no funciona.

-Cómo enviar un mensaje a uno mismo: puedes enviarte un mensaje de WhatsApp a ti mismo con este sencillo truco. Esto sirve como un medio de recordatorio para que nada se te pase por alto o crear una especie de block de notas en WhatsApp.

* Con información de Trecebits