La app que promete ser más segura y privada que Whatsapp

La Unión Europea está promoviendo el uso de una aplicación de mensajería que califican como más privada que WhatsApp.

WhatsApp es la app de mensajería directa más usada, sin embargo, no es la única opción en el mercado.

Hay más aplicaciones que se están volviendo una fuerte competencia, como "Signal".

Privacidad

Signal es completamente privada, no solamente tiene el cifrado de lado a lado, tampoco recolecta tus datos de ninguna manera.

Esto último quiere decir que no muestra publicidad de ningún tipo, no “espía” lo que escribes ni lo que mandas, por lo que no te aparecerá publicidad de nada.

Por si fuera poco, es completamente gratis y permite realizar llamadas de voz y de video con una gran calidad.

También tiene la opción de dejar solo un tiempo los mensajes disponibles, de esa manera se borran cuando lo desees.

*Con información de Fayerwayer