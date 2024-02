502's Arcade, el primer videojuego guatemalteco que llegará a PlayStation y Xbox

-

502's Arcade será el primer videojuego desarrollado en Guatemala que llegará a las grandes consolas.

El juego 502's Arcade saldrá a la venta este próximo 22 de febrero en Steam, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Nintendo Switch. Según Anait Games, plataforma experta en videojuegos, este sería el primer juego desarrollado en Guatemala que llega a PlayStation y Xbox.

502's Arcade será el primer juego guatemalteco en llegar a las consolas Xbox y Playstation



El juego estará disponible el 22 de febrero.



Ayúdanos dándole difusión a todo lo que tenga relación con el juego durante estas dos semanas previas a su lanzamiento. https://t.co/LvD1eDaXQn — GameDevGT (@GameDevGT) February 8, 2024

Los desarrolladores del videojuego son 502 Studios, un "equipo apasionado por los juegos y con las experiencias interactivas, que solo pueden ser traídas a la vida por medio de los juegos y otras aplicaciones digitales similares", según se lee en su página.

Bryan Alvarado, ingeniero de software y desarrollador de videojuegos, cuenta en un blog y junto a amigos comenzaron hace años el proyecto, teniendo diversos videojuegos creados. 502's Arcade es su primer proyecto multiplataforma disponible en consolas y PC. En el 2015, Ricardo Illescas y Bryan Alvarado, fundadores de 502 Studios, crearon dos juegos para dispositivos móviles, uno con el nombre "Mighty Strike Team", que también enamoró a los amantes de los juegos clásicos de los 90.

¿Dé que trata el videojuego?

502 Studios publicó en sus plataformas el trailer del videojuego. Este se trata de una colección de juegos de arcade cuyo objetivo es obtener el mayor puntaje en cada microjuego.

Cabe aclarar que es el segundo videojuego en llegar a Nintendo Switch, pues Illuminaria, creada por Selva Interactive, se publicó en Nintendo Switch en octubre de 2023.

Mira el trailer: