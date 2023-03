8M: Las marchas pacíficas y las consignas lanzadas durante la conmemoración

Mujeres y niñas guatemaltecas participaron en marchas y caravanas por el Día Internacional de la Mujer, las cuales se realizaron en la zona 1.

Este miércoles 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y decenas de mujeres y niñas guatemaltecas se unieron a la lucha realizando una manifestación pacífica en la zona 1 de la ciudad.

Desde las 9 de la mañana las manifestantes comenzaron a llegar a la Corte Suprema de Justicia, punto de donde partió la marcha.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Previo a iniciar el recorrido, las participantes dieron a conocer los puntos importantes sobre la lucha y exigencias que hicieron al Gobierno, posteriormente, un grupo niñas que forman parte del grupo la "Batucada" tuvo su intervención.

(Foto: Wilder López)

Las niñas que viajaron de varios puntos de Chimaltenango alzaron la voz interpretando temas musicales que denunciaban hechos violentos contra las mujeres. Asimismo, comentaron que se sienten orgullosas de formar parte de una asociación que reúne a niñas y adolescentes que busca implementar acciones novedosas para la niñez.

"Queremos jugar y vivir en paz", niñas de diferentes comunidades exigen justicia cantando.@soy_502 pic.twitter.com/5WCKSG3Llm — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) March 8, 2023

Una hora más tarde, el recorrido salió de la CSJ y al llegar al Congreso de la República se detuvo por varios minutos, momento en el que las manifestantes aprovecharon para encarar a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que acordonaban el recinto.

Inicia la marcha 8M que parte de la Corte Suprema de Justicia y finalizará en el Palacio Nacional.@soy_502 pic.twitter.com/6y4FmfeQPQ — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) March 8, 2023

"La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", gritaron en repetidas ocasiones las mujeres reunidas en el lugar.

Esta primera marcha donde participaron mujeres de diversos movimientos civiles llegó al Palacio Nacional, punto donde se encontraron con otro grupo de mujeres y se unieron para continuar con la manifestación pacífica que tardó otro par de horas . En este mismo punto, cantaron canciones de lucha y gritaron nombres de mujeres que han sido asesinadas.

"La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", la principal consigna de mujeres contra agentes de la PNC que resguardan el Congreso, durante la marcha del #8M en Guatemala. pic.twitter.com/hL3VKhmJoq — Soy 502 (@soy_502) March 8, 2023

Asimismo, otro grupo de mujeres de diferentes edades se concentró a las 13:00 horas en la CSJ para iniciar una segunda marcha.

Esta segunda caravana, tuvo su recorrido por la Sexta Avenida, donde las mujeres gritaron fuertemente sus consignas, pegaron afiches en el suelo, mancharon paredes de negocios y de la Rectoría Santa Clara.

Manifestantes pintan y golpean con un martillo la puerta de la Rectoría de Santa Clara.@soy_502 pic.twitter.com/42VZ8sWyh8 — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) March 8, 2023

Finalmente, la marcha llegó al Palacio Nacional donde las manifestantes siguieron alzando la voz para hacer valer sus derechos.