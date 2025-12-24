¡Las decoraciones navideñas entran en liquidación en EPA!

A partir del 18 de diciembre inicia la temporada de liquidación en el surtido de decoraciones navideñas en EPA, siendo una invitación a vivir la magia de la Navidad.
Los clientes de EPA podrán llevarse a casa distintos adornos en colores verde esmeralda, menta, blanco, dorado, azul y rojo; los que se adaptan a distintos ambientes y estilos.
Por otro lado, las luces LED de 7 metros, estará disponibles en blanco cálido, frío y multicolor para añadir un destello de magia a los árboles navideños o bien aportando brillo a los hogares en su interior como exterior.
Para completar, las villas y nacimientos navideños también forman parte de esta liquidación que ha preparado EPA por Navidad.
Las promociones estarán disponibles en los distintos puntos de venta de EPA: Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, Portales Zona 17, Entrada a San José Pinula y El Tinajón (Quetzaltenango).
También son tomadas en cuenta las compras elaboradas por medio de su página web o a su Whatsapp 2305-0100.