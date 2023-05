Abogado de Gerard Piqué habla si tomarán medidas contra Shakira por nuevo video

Se dice que Gerard Piqué habría quedado en shock tras ver a sus dos hijos cantar en el vídeo " Acróstico" de Shakira, esto dijo su abogado acerca de si tomará medidas al respecto.

La periodista Lorena Vázquez afirma que Piqué no sabía nada de la aparición de los niños en dicho video y tampoco se habría pedido su consentimiento, por ello Ramón Tamborero, abogado del blaugrana, admite desconocer si Piqué no sabía nada e instó a los medios a contactarse directamente con él.

Por el momento Gerard Piqué no se ha pronunciado y se desconoce si tomará medidas legales aunque se dice que el jugador estaría furioso según su entorno, ya que no le habría hecho gracia verlos expuestos en un videoclip de alcance internacional sobre todo, después de que la artista se molestara cuando Piqué llevó a Milan a una retransmisión de la Kings League en Twitch.

"Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho", explicó la periodista Lorena Vázquez hace unos días; "si Piqué está disgustado o no, no lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip".