Perú: Un sismo de 6.2 sacudió sorprendió a los peruanos (video)

La noche del sábado 27 de diciembre, un fuerte temblor sorprendió a los peruanos, videos muestran el momento.
Un fuerte sismo se registró en las costas peruanas durante la noche del sábado 27 de diciembre. Según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el temblor fue de magnitud de 6.2
El epicentro fue a 66.4 kilómetros de profundidad y localizaron los movimientos a 36 kilómetros al este de Puerto Santa y a 94 kilómetros al norte de Trujillo.
En redes sociales se han difundido videos de cámaras de seguridad de viviendas y comercios que muestran a las personas saliendo de sus viviendas para resguardar su vida y el movimiento de la tierra que sorprendió a todos.