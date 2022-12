¡Denuncia abuso policial! Agentes de la PNC le exigieron "mordida" para liberarlo

Un joven denunció ser víctima de abuso policial, la denuncia ya fue interpuesta en el MP.

Recibió jalones y fue subido a una patrulla, su familia se vio obligada a pagar Q600 a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para que el joven no fuera llevado a Torre de Tribunales.

Este incidente ocurrió la madrugada de este viernes 30 de noviembre. Según narró el joven a Soy502, se encontraba comiendo dentro de su vehículo estacionado a pocos metros del ingreso a su residencia, cuando observó que una patrulla se dirigía hacia él, por lo que optó a ingresar a su colonia, en la zona 2, para ubicarse en un lugar donde hubieran cámaras de seguridad.

Los agentes le siguieron en la patrulla y le hicieron el alto, por lo que detuvo la marcha. "Me preguntaron ¿por qué venía huyendo?, les respondía que quería ir a donde hubiera cámaras de seguridad", detalló el joven que pidió no ser identificado por seguridad de él y de su familia.

"Me requisaron y afirmaron que venía ebrio. Les pedí que hicieran una prueba de alcoholemia, pues me encontraba sobrio, pero ellos optaron por esposarme. Se los permití tranquilamente, pero me molesté al ver que se llevarían manejando mi vehículo, opté por levantarme y ellos me jalonearon, momento en el que me realizaron algunos rasguños", narró la víctima.

La discusión continuaba cuando se hizo presente el hermano del joven, quien buscaba evitar que se llevaran el carro, pero "el agente respondió molesto y lo quería consignar también, argumentando obstrucción a la justicia".

"Pedí y grité que me llevaran a tribunales para solucionar mi asunto legal, pero ellos esperaron a mi mamá para 'arreglar las cosas'. Me llevaron a un callejón oscuro, me pidieron 600 quetzales. Mi familia los entregó por miedo y al recibir el dinero, me liberaron", detalló el joven, quien aseguró que "los oficiales no me golpearon, no me robaron..., simplemente tengo moretones de los jalones".

La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público (MP) y la PNC ya inició una investigación a través de la Inspectoría General, para determinar los hechos y establecer la sanciones que sean necesarias.