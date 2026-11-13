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Accidente complica el paso en ruta Interamericana este viernes

  • Por Maria Fernanda Gallo
13 de noviembre de 2026, 08:04
El accidente dejo severos daños materiales. (Foto vía: captura de video)

El accidente dejo severos daños materiales. (Foto vía: captura de video)

El hecho de tránsito ha complicado el paso de la ruta.

OTRAS NOTICIAS: Conductor muere en accidente de tránsito este viernes en la ruta al Atlántico

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) informó que en el kilómetro 188.5 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de San Cristóbal, Totonicapán, se registró un accidente vial, la mañana del 13 de noviembre.

Un vehículo y un picop colisionaron sobre la ruta y debido al fuerte impacto, ambos quedaron con daños severos.

Tras el choque, los vehículos involucrados obstruyen el paso en los carriles de ambos sentidos.

Provial solicita precaución al circular ya que el tránsito en el sector se ha complicado.

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