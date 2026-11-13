Fatal accidente de microbús deja al piloto fallecido y 14 heridos este viernes

Un accidente de tránsito dejó sin vida al piloto de un microbús y otras 14 personas fueron trasladadas con heridas a un centro asistencial.
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Un fuerte accidente de tránsito ha dejado varias víctimas la mañana de este viernes 13 de noviembre en el sector El Calvario, ruta a Villa de Chiantla, en la zona 3 de Huehuetenango.
Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que un microbús descontrolado se saliera de la carretera y se empotrara en un inmueble.
Los socorristas se presentaron al lugar y constataron que el piloto del microbús, identificado como: Manuel Fernando Francisco, de 18 años, ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las herida sufridas.
Además, otras 14 personas resultaron heridas y lesiones, por lo que se les brindó atención prehospitalaria antes de ser trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Huehuetenango.
Hasta el momento se desconoce lo que provocó este percance vial, el cual ha quedado a cargo de las autoridades competentes, quienes han resguardado el área en donde quedó fallecido el piloto.