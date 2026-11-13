Conductor muere en accidente de tránsito este viernes en la ruta al Atlántico

Por el momento, la víctima no ha sido identificada.
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En el kilometro 44 de la ruta al Atlántico en jurisdicción del municipio de San Antonio La Paz, en El Progreso se ubicó a un hombre fallecido en la cinta asfáltica.
Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron su muerte luego de haber sufrido un severo impacto al ser atropellado cuando se conducía a bordo de una motocicleta en horas de la mañana del viernes 13 de noviembre.
De acuerdo con los cuerpos de socorro, preliminarmente se conoce que el hombre habría sido arrollado por un vehículo que se dio a la fuga.
La víctima mortal no fue identificada por las autoridades y se espera que el Ministerio Público (MP) procese la escena.
El sector ha sido acordonado por la Policía Nacional Civil (PNC) para realizar las diligencias correspondientes.