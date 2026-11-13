Jesse Marsch, técnico de Canadá, elogia a Guatemala y a El Trébol

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"Venimos a ganar", dijo el técnico de la Selección de Canadá, Jesse Marsch, después de arribar al país, reconocer el estadio de El Trébol y concentrarse en un hotel de la zona 11 a la espera del juego contra Guatemala. El norteamericano estuvo acompañado del futbolista Tajon Trevor Buchanan.

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La conferencia fue virtual y el estratega se mostró tranquilo, convencido de que su plantel puede sacar un buen resultado, aunque se llenó de elogios para la Bicolor.

"Es un equipo muy competitivo, que tiene calidad dentro del terreno de juego. Lucha por cada balón, defiende de manera compacta e intensa. Generalmente juega con un sistema 4-4-2, pero suele ser agresivo con uno de sus jugadores de banda para presionar, mientras que el otro se mantiene un poco más atrás para proteger ese sector"

"Son muy disciplinados tácticamente para defender los centros y las acciones dentro del área. Es un equipo que pelea por todo, por cada centímetro. Esperamos un partido muy difícil mañana, un encuentro de mucha intensidad".

Boys trip to Guatemala ✈️➡️ #CANMNT https://t.co/K2MEwnmrGM — CANMNT (@CANMNT_Official) November 12, 2026

Sobre El Trébol

Los canadienses estuvieron unos 15 minutos en El Trébol, pisaron la cancha y se quedaron con un buen sabor de boca. "Todos quedamos impresionados con las condiciones del terreno de juego. Francamente, el estadio parece un gran lugar para jugar fútbol. Es un estadio pequeño, con las gradas muy cerca del terreno de juego. Eso hará que todo el ambiente se sienta muy intenso.

"Obviamente, debido a los incidentes relacionados con la discriminación, no se permitirá que el 25% de la capacidad del estadio esté ocupada. Francamente, aunque considero que el castigo es justo, desde el punto de vista competitivo me gustaría que pudiéramos jugar en un estadio lleno, con toda esa energía. Ese es el tipo de partidos que uno quiere disputar", enfatizó el estratega de Canadá.