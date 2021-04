Tras 17 años del supuesto incidente entre Janeth Jackson y Justin Timberlake en el Superbowl del 2004, la verdad finalmente salió a la luz.

Wayne Scot Lukas, estilista de la cantante reveló que todo fue planeado por el exintegrante de N’Sync, con el fin de opacar a su antigua pareja, Britney Spears.

Wayne reveló en una entrevista con Page Six que Timberlake presionó en un intento de superar a su exnovia Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera, quienes habían cautivado al mundo meses antes besándose en los MTV Video Music Awards.

El reconocido estilista de Hollywood dijo que Timberlake “insistió en hacer algo más grande que su actuación. Quería una revelación”.

Y luego explicó que el concepto original era que Janet Jackson usara un tanga de perlas inspirado en uno que Kim Cattrall había usado en un episodio de “Sex and the City”.

“Janet iba a estar en un vestido de Rocha, y Justin iba a pisar la parte de atrás de su vestido para revelar su trasero en este tanga de perlas”, detalló el diseñador. Pero días antes del espectáculo, el atuendo se cambió por el traje de cuero, que Timberlake le arrancó al final de su actuación, dejando al descubierto el busto de Janet ante millones de espectadores.

La reciente disculpa pública de Timberlake a Janet Jackson y Britney Spears es lo que provocó que Lukas se sincerara sobre el incidente después de 17 años. “Janet ya ha perdonado a Justin en privado. Hicieron las paces hace mucho tiempo“, afirmó.

Ahora Scot Lukas afirmó que está trabajando en un libro revelador en el que contará esa historia en su totalidad por primera vez y revelará otros oscuros secretos del mundo de la moda y el mundo del espectáculo.

Pero no habrá más chismes jugosos sobre Jackson. “Nunca la arrojaré debajo del autobús. Ella es mi amiga y es una de las personas más encantadoras para las que he trabajado. No hay nada sospechoso en ella “, dijo.

