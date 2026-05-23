¡Campeonas! El Barcelona gana su cuarta Champions femenina tras golear 4-0 al Lyon

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El FC Barcelona conquistó su cuarta Liga de Campeones femenina de fútbol al derrotar 4-0 al Lyon francés en la final, este sábado en Oslo, reconquistando un trono que había abandonado hace un año al caer con el Arsenal.

La polaca Ewa Pajor fue la gran artífice de este título, firmando los dos primeros tantos de las azulgranas (minutos 55' y 69'), lo que le permitió acabar además como máxima anotadora de esta edición, con un total de 11 dianas, mientras que Salma Paralluelo (90', 90+3') selló la goleada cuando ya todo estaba decidido.

Pero más allá de consideraciones individuales, el Barça se confirmó como el mejor club femenino del futbol europeo en los últimos años, donde ha estado presente en las últimas seis finales continentales, llevándose cuatro de ellas (2021, 2023, 2024 y ahora 2026).

LA QUARTA ÉS NOSTRA. pic.twitter.com/UlYS8VgLhV — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 23, 2026

Son los únicos cuatro títulos europeos de la entidad, exactamente la mitad de los que tiene el Lyon (8), el club más laureado de este torneo pero que no levanta el trofeo desde 2022.

El pulso entre estos dos equipos se ha convertido en un clásico moderno del futbol femenino, ya que desde 2019 han jugado cuatro finales de Champions: el Lyon ganó las dos primeras (2019 y 2022), pero las dos más recientes han caído del lado del Barça, la de hace dos años en Bilbao (2-0) y la de este sábado en Oslo, con un resultado todavía más contundente.

El título de este sábado en el emblemático estadio Ullevaal de la capital noruega permite al Barcelona sacarse la espina de la derrota en la final de hace un año en Lisboa ante el Arsenal inglés, que esta temporada fue eliminado en semifinales por el Lyon.

Ewa Pajor fue la gran figura del partido de la final entre Barcelona y Lyon. (Foto: AFP)

La temporada se cierra así a lo grande para el equipo de Pere Romeu, que fiel a su costumbre dominó con autoridad en el fútbol español, donde había sellado un triplete con la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

Romeu, de apenas 32 años, consigue así el mayor éxito de su carrera y lo hace además imponiéndose a su maestro, el también español Jonatan Giráldez (34 años), actual entrenador del Lyon y del que fue asistente en el Barcelona entre 2021 y 2024.

Fue precisamente la salida de Giráldez del club lo que le permitió ascender al puesto de entrenador principal.