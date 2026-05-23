Inter de Milán cierra su exitosa temporada con un empate en Bolonia

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El Inter de Milán, autor de un tercer doblete Serie A/Copa de Italia de su historia, puso el punto final a su temporada este sábado con un empate en Bolonia (3-3) en la 38ª y última fecha de la Serie A de Italia.

Los nerazzurri abrieron el marcador en el minuto 22 con un libre directo de Federico Dimarco, nombrado esta semana mejor jugador del campeonato 2025-26.

Pero el Bolonia cobró una ventaja de tres goles (25', 42' y 48'), antes de que Francesco Pio Esposito recortara distancias en el minuto 64 y Andy Diouf empatara en un contraataque en el 86'.

Fue el último partido de la temporada, el 54º entre todas las competiciones, para el equipo dirigido por Cristian Chivu, elegido mejor entrenador de la Serie A en su primera temporada al mando del Inter.

Segundo con 14 puntos, el Nápoles, que desde el fin de semana pasado tiene asegurada su participación en la próxima Liga de Campeones, recibe el domingo al Udinese en el que debería ser el último partido de Antonio Conte como entrenador del club del sur de Italia. Tras dos temporadas, Conte podría dejar el Nápoles para hacerse cargo de la selección de Italia por segunda vez en su carrera.

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La fecha 38 prosigue el domingo con los dos últimos boletos para la Champions, con el AC Milan (3º) y la Roma (4ª), enfrentados respectivamente a Cagliari y Hellas Verona.

También se conocerá el domingo el nombre del tercer equipo que desciende a la Serie B luego del Pisa y del Hellas Verona. Cremonese (18ª) o Lecce (17º), separados por un punto, son los dos candidatos a perder la categoría.