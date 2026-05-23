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¿Te deben dinero? Esto puedes hacer si no te pagan

  • Por Maria Fernanda Gallo
23 de mayo de 2026, 13:41
Si un amigo o familiar te prestó dinero y no quiere pagarte, esto puedes hacer. (Foto: Shutterstock)

Si un amigo o familiar te prestó dinero y no quiere pagarte, esto puedes hacer. (Foto: Shutterstock)

No requieres de un abogado para el trámite.

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El Organismo Judicial (OJ) informó sobre las acciones que puedes tomar en caso de que un familiar o amigo no pague una deuda y no atienda las llamadas o comunicaciones para solventar el préstamo.

Los Centros de Mediación ubicados en distintos departamentos del país pueden ser la resolución ante este conflicto. Ambas partes pueden dialogar y alcanzar acuerdos claros de pago.

"Es un proceso ágil y rápido", que no necesita contar con un abogado", dijo el OJ.

Para más información, los interesados pueden llamar al 2290-4444 o al 2415-3400 ext. 2911

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