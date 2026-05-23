¿Te deben dinero? Esto puedes hacer si no te pagan

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No requieres de un abogado para el trámite.

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El Organismo Judicial (OJ) informó sobre las acciones que puedes tomar en caso de que un familiar o amigo no pague una deuda y no atienda las llamadas o comunicaciones para solventar el préstamo.

Los Centros de Mediación ubicados en distintos departamentos del país pueden ser la resolución ante este conflicto. Ambas partes pueden dialogar y alcanzar acuerdos claros de pago.

"Es un proceso ágil y rápido", que no necesita contar con un abogado", dijo el OJ.

#AlPunto ⚠️ ¿Prestaste dinero y ya no sabes cómo recuperar el pago?



A través de los Centros de Mediación del Organismo Judicial, ambas partes pueden dialogar y alcanzar acuerdos claros de pago de manera ágil, rápida y sin necesidad de abogado. ⚖️



La mediación es una… pic.twitter.com/gnK1sk2Y2C — Organismo Judicial (@OJGuatemala) May 23, 2026

Para más información, los interesados pueden llamar al 2290-4444 o al 2415-3400 ext. 2911