¿Te deben dinero? Esto puedes hacer si no te pagan

No requieres de un abogado para el trámite.
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El Organismo Judicial (OJ) informó sobre las acciones que puedes tomar en caso de que un familiar o amigo no pague una deuda y no atienda las llamadas o comunicaciones para solventar el préstamo.
Los Centros de Mediación ubicados en distintos departamentos del país pueden ser la resolución ante este conflicto. Ambas partes pueden dialogar y alcanzar acuerdos claros de pago.
"Es un proceso ágil y rápido", que no necesita contar con un abogado", dijo el OJ.
Para más información, los interesados pueden llamar al 2290-4444 o al 2415-3400 ext. 2911