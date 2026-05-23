Identifican a conductor que agredió con un arma a agente PMT

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El agresor sacó un arma y golpeó al agente que le hizo el alto.

Un hombre fue capturado tras agredir a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) al detenerlo por conducir contra la vía en la 41 calle y 11a. avenida del bulevar Liberación, zona 8 capitalina.

El hecho quedó grabado en video, donde se muestra la agresión e intimidación hacia un elemento de la PMT.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que posterior al hecho, el hombre fue capturado.

Esta el arma que uso para golpear y amenazar al PMT. (Foto: PNC)

El responsable fue identificado como Mario "N", de 57 años, quien fue llevado a tribunales, además de incautarle una pistola y varias municiones que portaba.

El vehículo en el que transitaba también fue consignado tras el hecho.

(Foto: PNC)

La agresión

De acuerdo con el video compartido por EMETRA, el ahora capturado habría conducido contra la vía para evitar el tráfico del sector.

Cuando fue visto, el PMT le hizo el alto. Pero, el conductor molesto por su parada, se bajo del transporte a golpearlo con un arma de fuego.

Según la PNC, también amenazó de muerte al agente por lo que se interpuso la denuncia correspondiente.