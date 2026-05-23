Irán y Estados Unidos sugieren estar cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra

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El mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró que Irán está cerca de aceptar un acuerdo.

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Altos funcionarios de Estados Unidos e Irán dijeron este sábado que podrían estar cerca de un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra en Oriente Medio, con divergencias que persisten en el tema nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán está "cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo. Sin embargo, también advirtió de que Irán se enfrenta a "un golpe tan duro" como ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su optimismo, justo cuando el jefe del ejército de Pakistán, un negociador clave entre Estados Unidos e Irán, abandonó Teherán tras casi dos días de conversaciones con altos dirigentes iraníes.

"Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", dijo Rubio a periodistas en Nueva Delhi, y añadió que esperaba "buenas noticias".

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní también afirmó que un borrador de acuerdo podría, por fin, estar cerca.

"Nuestra intención era en primer lugar redactar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto por 14 cláusulas", declaró el portavoz de Exteriores, Esmail Baqai, en la televisión estatal.

Se refirió a este avance por la paz como una "tendencia hacia un acercamiento", pero dijo que "esto no significa necesariamente que nosotros y Estados Unidos vayamos a llegar a un acuerdo sobre las cuestiones importantes".

Donald Trump indicó el pasado viernes que permanecería este fin de semana en la Casa Blanca durante este "período tan importante". (Foto: AFP)

Gestiones de Francia y Catar

Este sábado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló con Trump y con dirigentes de Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita y Jordania para poner fin al conflicto.

"Francia impulsa la vía diplomática y una solución negociada, teniendo como prioridad número uno la reapertura del estrecho de Ormuz, completa y sin peaje; la conclusión de un alto el fuego y, posteriormente, la reanudación de las negociaciones sobre los demás aspectos (nuclear, balístico y regional)", dijo a la AFP una fuente diplomática.

También el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, conversó con Trump este sábado, así como con el presidente de Emiratos Árabes Unidos y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

Varias semanas de negociaciones no han logrado sacar adelante una resolución permanente ni restablecer el acceso completo al estrecho de Ormuz, algo que ha perturbado el suministro mundial de enormes cantidades de petróleo.

JUST IN: Sec. Marco Rubio just dropped a major hint on Iran. Big news could drop VERY soon



"There may be news later today, there may not be. I hope there will be."



"The Straits must be open. They need to turn over their enriched uranium."pic.twitter.com/G5IBjwYAT7 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 23, 2026

*Con información de AFP