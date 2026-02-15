Versión Impresa
Accidente de tránsito deja un conductor fallecido en la zona 1

  • Por Geber Osorio
14 de febrero de 2026, 19:37
Ciudad de Guatemala
Un conductor falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la avenida Elena, zona 1. (Foto: Bomberos Municipales)

El tránsito también se ha visto afectado luego de que el cuerpo sin vida del conductor quedara sobre la cinta asfáltica.

OTRAS NOTICIAS: Conductor es atacado a balazos durante robo de su vehículo en la Calzada Roosvelt

Un fatal accidente de tránsito se registró la noche de este sábado 14 de febrero sobre la avenida Elena y 15 calle de la zona 1 capitalina.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que el conductor de un vehículo de dos ruedas quedara sobre la cinta asfáltica tras este percance vial que se desconoce lo que lo produjo.

Socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto: Bomberos Municipales)
A la llegada de los socorristas, constataron que la víctima ya no contaba con signo vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

De momento el conductor fallecido no ha sido identificado y la Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado el área a la espera del Ministerio Público (MP).

El tránsito en la avenida Elena se ha visto afectado tras este trágico accidente. (Foto: Bomberos Municipales)
