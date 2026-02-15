Accidente de tránsito deja un conductor fallecido en la zona 1

-

El tránsito también se ha visto afectado luego de que el cuerpo sin vida del conductor quedara sobre la cinta asfáltica.

OTRAS NOTICIAS: Conductor es atacado a balazos durante robo de su vehículo en la Calzada Roosvelt

Un fatal accidente de tránsito se registró la noche de este sábado 14 de febrero sobre la avenida Elena y 15 calle de la zona 1 capitalina.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que el conductor de un vehículo de dos ruedas quedara sobre la cinta asfáltica tras este percance vial que se desconoce lo que lo produjo.

Socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto: Bomberos Municipales)

A la llegada de los socorristas, constataron que la víctima ya no contaba con signo vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

De momento el conductor fallecido no ha sido identificado y la Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado el área a la espera del Ministerio Público (MP).