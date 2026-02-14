Versión Impresa
Conductor es atacado a balazos durante robo de su vehículo en la Calzada Roosvelt

  • Por Geber Osorio
14 de febrero de 2026, 16:07
Ciudad de Guatemala
El conductor fue asaltado y atacado a disparos por delincuentes en la calzada Roosevelt. (Foto: Google Maps)

Los delincuentes le dispararon al conductor luego de haberlo despojado de su vehículo.

Un incidente armado se registró en pleno tránsito sobre la calzada Roosevelt y 26 avenida de la zona 11 capitalina, la tarde de este sábado 14 de febrero.

En ese lugar, un conductor resultó herido luego de que delincuentes le robaran el vehículo de dos ruedas en el que se transportaba.

Bomberos Municipales fueron alertados y tras arribar a la escena, le brindaron atención prehospitalaria a este conductor de 32 años, quien presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen.

El conductor de 32 años sufrió una herida de bala en el abdomen. (Foto: PMT)
Posteriormente, fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. La Policía Nacional Civil (PNC) se ha hecho cargo del procedimiento legal ante este hecho de violencia.

