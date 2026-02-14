Conductor es atacado a balazos durante robo de su vehículo en la Calzada Roosvelt

Los delincuentes le dispararon al conductor luego de haberlo despojado de su vehículo.
Un incidente armado se registró en pleno tránsito sobre la calzada Roosevelt y 26 avenida de la zona 11 capitalina, la tarde de este sábado 14 de febrero.
En ese lugar, un conductor resultó herido luego de que delincuentes le robaran el vehículo de dos ruedas en el que se transportaba.
Bomberos Municipales fueron alertados y tras arribar a la escena, le brindaron atención prehospitalaria a este conductor de 32 años, quien presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen.
Posteriormente, fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. La Policía Nacional Civil (PNC) se ha hecho cargo del procedimiento legal ante este hecho de violencia.