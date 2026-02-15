Accidente de tránsito deja una mujer fallecida en zona 11 (video)

Entre las víctimas, hay una menor de 3 años, quien sufrió heridas tras el impacto.
Esta mañana del 15 de febrero, un camión impactó sobre la Calzada Roosevelt y 10ª. avenida de la zona 11.
Bomberos Voluntarios afirmaron que el vehículo quedó varado sobre la vía, en donde también se ubicó a una mujer identificada como Karen Rosmery Pérez de 33 años, quien perdió la vida en el lugar.
Otras dos víctimas, entre ellas una menor de 3 años, fueron trasladas con severos golpes a un centro hospitalario.
Autoridades se hicieron presentes para iniciar las investigaciones, ya que se desconoce si las afectadas eran peatones o pasajeras del transporte.