Así ocurrió el secuestro de joven liberada en el Periférico

Luego de solicitar un servicio de transporte mediante una aplicación, la joven fue víctima de un secuestro exprés.

La mujer de 19 años solicitó el servicio de transporte durante la noche del 13 de febrero, cuando la recogió un vehículo particular color negro, conducido por un hombre identificado como Hernal "N", de 21 años, y en compañía de una mujer de nombre Alba "N", de 38 años.

De inmediato al subir, fue amenazada por la mujer, quien, apuntándole con una pistola, la obligó a contactar a sus familiares.

Durante la negociación por su liberación, los secuestradores exigían el pago de Q10 mil a cambio de soltarla.

Esto fue frustrado, ya que la Policía Nacional Civil (PNC) atendió las denuncias realizadas tras el hecho, en donde ubicaron al vehículo e inició una persecución.

Y fue en la 24.ª avenida y Anillo Periférico, zona 11, donde detuvieron el transporte para rescatar a la joven, quien resultó ilesa, de acuerdo con la PNC.

Los dos secuestradores fueron capturados y puestos a disposición de la ley; además, como pruebas en el caso, se incautó un arma de fuego, una tolva y 30 municiones.

