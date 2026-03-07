Versión Impresa
Así quedó el vehículo del excandidato de Comapa tras ataque armado

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de marzo de 2026, 10:44
Los múltiples disparos quedaron registrados en la estructura del vehículo. (Foto: redes sociales)

En el interior del vehículo falleció el excandidato por el partido Valor, Danilo Aguirre Arana.

En una camioneta tipo agrícola color negra, se transportaba el excandidato junto a otro hombre, cuando fueron interceptados por hombres armados en la aldea San Ixtán, Jalpatagua, ubicado en el departamento Jutiapa

Los desconocidos abrieron fueron contra el vehículo, causando la muerte de Aguirre, mientras que su copiloto quedó herido, por lo que fue trasladado por Bomberos Municipales Departamentales.

En el interior del transporte, se ubicaron algunas prendas de vestir ensangrentadas así como los impactos de armamento de alto calibre en toda la estructura del vehículo. 

(Foto: redes sociales)
Aguirre habría presentado su postulación para la alcaldía de Comapa por el partido Valor, en las elecciones de 2023.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)
