Trágico accidente al final de la calzada Roosevelt deja un fallecido

Los carriles hacia el municipio de Mixco están parcialmente cerrados.
Una pipa de agua y un conductor de un vehículo de dos ruedas tuvieron un percance vial sobre el Km. 14 Ruta Interamericana hacia occidente.
Autoridades se hicieron presentes dado que el piloto de moto murio tras el choque; se espera la presencia del Ministerio Público (MP) para las investigaciones correspondientes.
Mientras tanto, el tránsito se ve complicado sobre la Calzada Roosevelt y el Anillo Periférico; autoridades recomiendan precaución al transitar por el lugar.