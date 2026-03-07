Versión Impresa
La peregrinación que recorrerá las calles de Villa Canales este sábado

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de marzo de 2026, 11:30
La imagen de la Virgen del Rosario recorrerás las calles.&nbsp;(Imagen: archivo/Soy502)

El recorrido procesional dará inicio a las 13:00 horas desde el Templo de San Miguel Petapa hacia Villa Canales.

Las imágenes consagradas de la Virgen del Rosario, San Miguel Arcángel, Virgen Santa Inés recorrerán este 7 de marzo a través de una peregrinación de fe.

(Imagen: Municipalidad de Villa Canales)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales, informó sobre posibles cierre viales y afectación en la 1ª, 2a y 3a. avenida de la zona 1 de este municipio.

"Recomendamos utilizar la 4a. avenida para poder salir de Villa Canales en caso de que usted provenga de la zona 2", dijo las autoridades de tránsito.

(Imagen: Municipalidad de Villa Canales)
Su llegada a Villa Canales se prevé a las 16:00 horas, y el retorno de los peregrinos a San Miguel Petapa será alrededor de las 23:00 horas.

Autoridades coordinarán la circulación del área y recomiendan precaución así como respetar la señales de tránsito.

