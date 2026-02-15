El Día del Cariño se amarga: Achuapa empata a Municipal sobre la hora

-

Municipal parecía tener una velada del Día del Cariño perfecta con su afición, pero Achuapa se encargó de arruinar la fiesta al igualar 1-1 en el estadio El Trébol, en su duelo correspondiente a la jornada 6 del torneo Clausura 2026.

A pesar de contar ya en la nómina con José Carlos Martínez y el paraguayo Érik López (fichaje reciente del club), Mario Acevedo decidió salir nuevamente con el cubano Yasnier Matos como el referente de ataque, que le dio buen resultado en Malacatán la semana pasada.

FT | Termina el partido de la jornada 6 del #Clausura2026 y se reparten los puntos en el Estadio El Trébol. #VamosRojos



⚽️ Nicolás Samayoa



Presentado por: @BetcrisGuate pic.twitter.com/STNqCSCY5o — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) February 15, 2026

Precisamente Matos tuvo la primera de peligro en el encuentro, sobre el minuto 10, pero su remate de zurda lo detuvo bien el arquero Ederson Cabezas en el fondo.

Carlos Aguilar dio un segundo aviso del lado escarlata, con un disparo lejano que se fue a un lado (20), mientras que la respuesta llegó en los pies de Carlos Santos (23), con un tiro libre que obligó a Braulio Linares, quien fue titular en lugar de Kénderson Navarro por decisión técnica, a emplearse a fondo.

La igualdad la rompieron los rojos en una jugada a balón parado. Pedro Altán cobró un tiro de esquina desde la izquierda y encontró a Nicolás Samayoa en el corazón del área, quien de cabeza puso a festejar a todos en los graderíos, en el que fue su segundo partido consecutivo anotando.

Así se fueron al descanso, al volver, Cabezas nuevamente se vistió de héroe al detener un remate de Pedro Altán (50), que se había desviado en Carlos Castrillo y casi se le cuela.

Con la ventaja en el marcador, Acevedo decidió darle sus primeros minutos al paraguayo López, quien rápidamente tuvo una de peligro en el área, al 68, pero su derechazo se fue ligeramente desviado.

El encuentro se le empezó a ir de las manos al conjunto capitalino sobre el 74, cuando el "Flaco" Martínez vio la tarjeta roja directa por una entrada sobre Castrillo, que incluso tuvo que abandonar el terreno de juego por una herida en la rodilla.

Linares parecía evitar que su equipo perdiera puntos con dos atajadas sobre el cierre del partido. Primero a un remate de Érick Sánchez (90) y luego a un zapatazo de Santos (90+4).

Pero nada pudo hacer en el 90+5, cuando Carlos Mejía ganó fondo por derecha, hizo pasar de largo a un defensa y puso un centro milimétrico para "Caliche", quien de un testarazo sentenció el 1-1 con el que los cebolleros se llevaron un punto importante a casa, no solo para el Clausura, sino en su lucha por seguir alejándose del descenso.