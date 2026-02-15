¿Dónde ver? El All-Star Game 2026 de la NBA se renueva

-

La NBA, la más global de las ligas norteamericanas, afronta el Juego de las Estrellas este domingo (4:00 p.m. en vivo por ESPN) como una oportunidad para profundizar su expansión en este momento clave, cuando ya ha puesto en marcha su ambicioso proyecto de competición europea.

La 75ª edición del gran espectáculo anual de la NBA, que se celebra en Inglewood (sur de Los Ángeles), está precedida de dos jornadas de eventos paralelos, toda "una verdadera celebración del básket y de la NBA, con los mejores jugadores de mundo en la cancha", se felicitó el comisionado adjunto Mark Tatum.

Hasta 24 jugadores no estadounidenses participan en las distintas competencias del programa, incluidos diez All-Star como el serbio Nikola Jokic (Nuggets), triple ganador del premio MVP, el mago esloveno Luka Doncic y el fenómeno francés Victor Wembanyama (Spurs), pero no estarán ni el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, vigente campeón con Oklahoma, ni el griego Giannis Antetokounmpo, ambos lesionados.

Al comienzo de esta temporada, las 30 franquicias contaban con un récord de 135 jugadores internacionales, procedentes de 43 países diferentes.

La NBA ha tratado de explotar su creciente alcance global para revitalizar el Juego de las Estrellas con un primer pulso entre Estados Unidos y el resto del mundo, conformado por un minitorneo de tres equipos, dos con jugadores locales, entre ellos los estelares LeBron James y Kevin Durant, y uno compuesto por extranjeros.

⭐ Los equipos para el #NBAAllStar 2026 ⭐



¿Cuál eliges tú? pic.twitter.com/dpeiw9svv0 — NBA Latam (@NBALatam) February 10, 2026

Más allá de las televisoras y prensa tradicional, la NBA busca pisar el acelerador en las redes sociales, donde afirma tener 2.500 millones de "likes" y seguidores, sumando las cuentas de los equipos y los jugadores.

A Los Ángeles fueron invitados unos 200 creadores de contenido que engloban más de 1.000 millones de seguidores para inundar las plataformas con contenido de baloncesto.

All Star Game

Por primera vez, las estrellas se dividirán en tres combinados, dos de ellos con jugadores estadounidenses y otro con internacionales, que se enfrentarán en cuatro partidos de 12 minutos cada uno.

Equipo Barras: LeBron James (Lakers), Kevin Durant (Rockets), Jalen Brunson (Knicks), Jaylen Brown (Celtics), Donovan Mitchell (Cavaliers), Kawhi Leonard (Clippers), De'Aaron Fox (Spurs), Brandon Ingram (Raptors)

Equipo Estrellas: Scottie Barnes (Raptors), Devin Booker (Suns), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Duren (Pistons), Anthony Edwards (Timberwolves), Chet Holmgren (Thunder), Jalen Johnson (Hawks), Tyrese Maxey (Sixers).

Equipo Mundo: Jamal Murray (Nuggets), Luka Doncic (Lakers), Deni Avdija (Trail Blazers), Victor Wembanyama (Spurs), Nikola Jokic (Nuggets), Pascal Siakam (Pacers), Norman Powell (Heat), Karl-Anthony Towns (Knicks), Alperen Sengün (Rockets)