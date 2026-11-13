Las actividades de este viernes 13 de noviembre que podrían complicar el tránsito

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Este viernes y el fin de semana se tienen programadas varias actividades en la ciudad que podrían generar complicaciones viales.

Para este viernes 13 de noviembre, se tienen programadas dos actividades en la zona 13 y 3 de la ciudad a partir de las 18:00 horas.

La primera actividad es la inauguración de "Noches de Luna" en el Zoológico La Aurora, donde podría congestionarse el paso en los alrededores del recinto.

Al mismo tiempo, en el estadio Manuel Felipe Carrera, aficionados del fútbol estarán arribando para presenciar el encuentro entre Guatemala y Canadá a las 20:00 horas.

Ante estas circunstancias, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) mantendrán coordinación para agilizar el paso vehícular.

Toma en cuenta los eventos programados en diferentes puntos de la ciudad para este fin de semana y planifica tus recorridos con anticipación. Conduce con precaución, respeta el paso peatonal y sigue las indicaciones de los agentes de @PMTMuniGuate. ¡Disfruta cada actividad y muévete con responsabilidad! #TráficoGt #TránsitoGt — MuniGuate (@muniguate) November 12, 2026

Para el fin de semana

El sábado 14 de noviembre se tiene programada una actividad navideña en la Plaza Obelisco en la que se prevé la presencia masiva de espectadores a partir de las 17:00 horas.

Debido a la cantidad de personas presentes, se realizarán desvíos en la avenida Las Américas y avenida Reforma; mientras, en el bulevar Liberación y Próceres se mantendrá habilitado.