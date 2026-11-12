Lluvias dejan inundaciones y complicaciones en varios sectores del país (Video)

Distintos puntos del territorio nacional se vieron afectados debido a las fuertes lluvias registradas esta tarde.
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Videos compartidos en redes sociales evidenciaron las consecuencias de fuertes lluvias registradas esta tarde en distintos puntos del país.
Una grabación permite observar que el agua rebalsó e inundaba uno de los tramos de Villa Hermosa.
En Jocotenango, Sacatepéquez, se logró grabar cuando la lluvia caía. Las imágenes pudieron evidenciar la fuerza del aire combinada con el agua.
El exceso de agua provocó inundaciones en otro punto del departamento, donde en un tramo, varios vehículos tuvieron complicaciones para transitar.
En una carretera de la Jurisdicción de Jutiapa, un conductor grabó la fila de vehículos que transitaban por el lugar en medio de la corriente de agua.