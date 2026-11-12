Sobreviviente da su testimonio tras derrumbe de edificio en Nueva York (Video)

El video del sobreviviente se viralizó luego que lograra poner su vida y la de un niño a salvo tras el derrumbre del edificio.
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Un edificio de tres plantas colapsó el pasado miércoles 11 de noviembre en Brooklyn, Nueva York, en donde al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas.
Uno de los sobrevivientes dio su testimonio tras la caída del inmueble; las imágenes se volvieron virales rápidamente ya que demostraba que el hombre se había puesto a salvo y junto a él, un niño pequeño.
"Un gran accidente aquí en mi trabajo, gracias a Dios estoy bien, ese niño salió de ahí dentro", relató el hombre que trabajaba en la construcción.
En las imágenes también se observan los momentos posteriores a la emergencia, donde bomberos laboraban para localizar sobrevivientes.