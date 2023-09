Actor de "That '70s Show" es condenado a prisión por violación

-

El actor fue condenado a prisión por violar a dos mujeres.

El actor estadounidense y miembro de la Iglesia de la Cienciología, Danny Masterson, fue sentenciado este jueves 7 de septiembre en California a una pena de entre 30 años y cadena perpetua por violar a dos mujeres en su casa en Hollywood Hills hace dos décadas.

La estrella de las series de televisión "That '70s Show" y "The Ranch" fue declarado culpable el 31 de mayo por dos cargos de violación entre 2001 y 2003. El jurado del tribunal de Los Ángeles no llegó a un acuerdo sobre un tercer cargo por el mismo delito.

Masterson, de 47 años, estaba bajo custodia desde entonces.

Las tres mujeres que acusaban a Masterson tuvieron derecho de palabra en el tribunal de Los Ángeles antes de la sentencia.

Este fue el segundo juicio por violación que enfrentó Masterson, después de que el proceso anterior fuese declarado nulo en noviembre pasado debido a que otro jurado no consiguió llegar a una decisión unánime.

Fiel de la Iglesia de la Cienciología, el actor alcanzó la fama con el estreno de la serie "That '70s Show" en 1998, en la cual interpretaba a Steven Hyde y compartía pantalla con Mila Kunis y Ashton Kutcher.

Volvió a trabajar con Kutcher en "The Ranch", producida por Netflix, pero fue despedido en 2017 y su personaje fue eliminado de la trama, luego de que la policía de Los Ángeles confirmara que investigaban varias acusaciones de violación en su contra.

En ese momento, los fiscales descartaron otros dos casos de agresión sexual por falta de evidencias.

Durante los alegatos finales del juicio, a comienzos de mayo, los fiscales dijeron que Masterson "drogó y violó a cada una de (sus) víctimas" y pidieron al jurado que lo "responsabilizara por lo que ha hecho".

Las tres denunciantes también formaban parte de la Iglesia de la Cienciología en la época y fue a través de este grupo reservado que Masterson las conoció.

Dos de ellas dijeron que autoridades de la iglesia las exhortaron a no contactar a la policía.

Los abogados de Masterson criticaron que se hablara "mucho sobre Cienciología" y sugirieron que la predisposición en contra de la iglesia podría haber motivado la decisión.

El tercer caso examinado, descartado por el jurado, involucraba a una exnovia de Masterson.