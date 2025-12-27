Aeropuerto La Aurora: más de 20 mil vuelos en 2025

En este año, el Aeropuerto Internacional La Aurora ha registrado más de 20 mil vuelos y la temporada alta se mantiene.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que el Aeropuerto Internacional La Aurora ha registrado 21 mil 43 vuelos comerciales de enero a diciembre de 2025.
Según indicaron, la cantidad confirma que este aeropuerto es uno de los principales puntos de conexión aérea del país.
En diciembre se intensificó el tráfico aéreo por ser temporada alta. Solo del 1 al 24 de diciembre se registraron mil 580 vuelos.
El día con más vuelos fue el 22 de diciembre pasado con 85.
"Cada despegue y aterrizaje refleja coordinación, planificación y trabajo en equipo continuo", dijo la DGAC.