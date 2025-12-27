Le dan el último adiós al bebé que murió arrollado en Salcajá

El pasado 24 de diciembre falleció un bebé, tras ser arrollado por un carro en Salcajá, Quetzaltenango.
Frederick André Ovalle, un bebé de cinco meses, falleció el pasado 24 de diciembre debido a que fue arrollado por un vehículo.
El bebé iba en un carruaje, junto a su mamá, quien salió ilesa.
Este 26 de diciembre, familiares, amigos y conocidos, le dieron el último adiós al bebé. Toda la comunidad se unió para consolar a la familia del pequeño.
Esteycy Ovalle, mamá del bebé, pidió justicia por la muerte de su hijo.
El accidente
Un vehículo tipo camioneta se conducía sobre la zona 2 de Salcajá en ruta hacia Quetzaltenango pero perdió el control, atropelló a dos personas, colisionó contra dos vehículos estacionados y volcó.
El accidente de tránsito fue atendido por los Bomberos Municipales Departamentales, quienes confirmaron que en el lugar falleció un bebé de cinco meses arrollado por el vehículo.
Además, el piloto del vehículo accidentado fue trasladado en estado delicado hacia el Hospital de Occidente.