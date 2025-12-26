La suma millonaria incautada al narcotráfico en 2025

2025 cerrará superando la incautación de dinero alcanzada en 2024.
Te interesa: Cocaína, marihuana y crack, las drogas más incautadas durante 2025
La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) incautó una suma millonaria de dinero durante 2025, cifras que superan las alcanzadas el año pasado.
El dinero fue incautado por la SGAIA en operativos relacionados con el narcotráfico, pero también de personas que pretendían entrar o salir del país sin declarar la justificación del mismo.
Según se dio a conocer, quetzales y dólares son las monedas más incautadas en ambos años. Estas son las cantidades por tipo de moneda:
Quetzales
- 2024: 2 millones 468.50
- 2025: 5 millones 840 mil 332.38
Dólares
- 2024: 188 mil 803.78
- 2025: 417 mil 566.18
Por aparte, los pesos colombianos y mexicanos también tuvieron una incautación significativa.
Pesos colombianos
- 2024: 8 mil 988
- 2025: 74 mil
Pesos mexicanos
- 2024: 18 mil 291
- 2025: 11 mil 920
Sobresale la incautación de otras monedas que en 2024 no se registraron o que fueron en cantidades menores.
Bolívares venezolanos
- 2024: 0
- 2025: 100 mil 600
Lempiras
- 2024: 51
- 2025: 1 mil 779
Yuanes
- 2024: 0
- 2025: 50
En el caso de euros, en 2025 solo fueron incautados 20, pero en 2024 se reportaron 4 mil 94.50