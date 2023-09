Actor de "El Señor de los cielos" es operado tras fuerte diagnóstico (video)

-

El famoso actor de exitosas series tuvo que ser intervenido tras recibir un fuerte diagnóstico hace algunos días.

Hace una semana, Carlos Torres, actor mexicano reconocido por sus papel en producciones como "El Señor de los cielos" y "La hija del jardinero", reveló a sus seguidores que fue diagnosticado con cáncer.

En un emotivo video que compartió en redes sociales, el famoso reveló su estado de salud dando a conocer que en los próximos días sería sometido a una intervención quirúrgica por el mismo tema.

En ese sentido, en las últimas horas el actor sorprendió a su audiencia al reaparecer en nuevos clips desde la camilla de un hospital tras haber salido de la cirugía.

"¿Cómo me ven? Yo me veo bien, me siento estupendamente bien. Agradecido, a lo mejor tiene mucho que ver y sea en parte por el coctelazo de medicamentos que me deben de estar suministrando, pero me siento maravillosamente bien", expresó.

View this post on Instagram A post shared by Carlos Torres (@carlostorresactor)

Llamó la atención que el actor de 55 años reapareció con su cabeza totalmente rapada. Y aunque enfrenta una delicada enfermedad, no dejó de sonreír y agradecer a la vida en su video.

"A todos los quiero, todos han hecho un trabajo magnífico. Sus muestras de apoyo, me sacaron la enfermedad de mi cuerpo, enorme... Y ahora todo lo que viene a mi vida es igual de enorme para abrir las puertas a todas las cosas maravillosas que Dios me pone de frente", agrego Torres.

En comentarios, usuarios expresaron su cariño y apoyo al actor en estos momentos difíciles de su vida. Pero también recalcaron el positivo cambio de actitud que tuvo Torres en el video donde anunciaba su diagnóstico.

Carlos Torres ha expresado que esta es una oportunidad en su vida para renovarse y renacer asegurando que todavía le queda mucho por vivir. El famoso es recordado por su personaje de Enrique Morejón, que hacía referencia a Felipe Calderón, quien durante su mandato le declaró la guerra al narcotráfico.

Así anunció que tiene cáncer: