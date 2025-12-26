Versión Impresa
Colisión vehícular deja a 8 heridos en la Ruta Nacional 14

  • Por Maria Fernanda Gallo
26 de diciembre de 2025, 12:38
Las personas heridas quedaron en el asfalto por el impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Cuerpos de Bomberos Municipales Departamentales acudieron a cubrir una emergencia en el km 95 de la Ruta Nacional 14, jurisdicción de El Rodeo, Escuintla, donde se registró un accidente vehicular.

Un transporte pesado y un tuc tuc impactaron dejando a ocho personas heridas. Mismas, que fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

Además, la estructura del tuc tuc quedó destruida tras el fuerte impacto.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)
Autoridades recomiendan precaución al circular por el área, dado que el carril que dirige hacia el norte está parcialmente obstruido. 

