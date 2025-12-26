Colisión vehícular deja a 8 heridos en la Ruta Nacional 14

Cuerpos de Bomberos Municipales Departamentales acudieron a cubrir una emergencia en el km 95 de la Ruta Nacional 14, jurisdicción de El Rodeo, Escuintla, donde se registró un accidente vehicular.
OTRAS NOTICIAS: Se prevé que flujo aéreo se mantendrá elevado en La Aurora hasta el 6 de enero
Un transporte pesado y un tuc tuc impactaron dejando a ocho personas heridas. Mismas, que fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.
Además, la estructura del tuc tuc quedó destruida tras el fuerte impacto.
Autoridades recomiendan precaución al circular por el área, dado que el carril que dirige hacia el norte está parcialmente obstruido.