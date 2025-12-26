Esta fue la causa de muerte del menor desaparecido en San Juan Sacatepéquez

Un menor de cinco años fue reportado desaparecido el 23 de diciembre, dos días después su cuerpo fue localizado. El Inacif confirmó la causa de muerte.
Te interesa: Localizan sin vida a niño de 5 años desaparecido en San Juan Sacatepéquez
El 23 de diciembre se activó una alerta Alba-Keneth a favor de Edgar Gadiel Alvarado Castellanos, un niño de 5 años, debido a que este desapareció en una aldea de San Juan Sacatepéquez.
La mañana del 25 de diciembre, el cuerpo del menor fue localizado, en la misma aldea de donde desapareció.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, (Inacif) confirmó a Soy502 que la causa de muerte establecida fue: "asfixia por obstrucción de vías aéreas"; sin embargo, no brindaron más detalles.
Mientras, el Ministerio Público investiga el hecho.
Desaparición
Edgar Gadiel fue visto por última vez el martes 23 de diciembre en la aldea Santa Ana Montúfar en San Juan Sacatepéquez.
Según la alerta Alba-Keneth, medía aproximadamente un metro de estatura, tenía tez blanca, cabello ondulado y vestía una camisa celeste a cuadros con blanco.
Según datos preliminares, el menor desapareció durante la celebración de un convivio, sin embargo, esta versión, hasta el momento, no ha sido confirmada por las autoridades.
En redes sociales, usuarios han expresado su pesar y han compartido mensajes de condolencias ante el fallecimiento de Edgar Gadiel.