Temporada fría deja 5 personas fallecidas, según Conred

Más de 10 mil personas han resultado afectadas durante la época fría.

La temporada fría de este año deja un saldo cinco personas fallecidas de acuerdo con el registro de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que contabiliza 129 emergencias atendidas desde el 1 de noviembre a la fecha.

Según datos de Conred, más de 10 mil personas han resultado afectadas y más de 2 mil se encuentran damnificadas.

Más de 10 mil personas han sido afectadas por la temporada de frío este 2025. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, 26 personas tuvieron que ser albergadas de forma temporal y se reporta una persona herida, sin registros de personas desaparecidas, hasta el momento. Sin embargo 1,665 familias figuran como afectadas.

Las viviendas también han resentido la temporada; al menos 60 inmuebles se encuentran en riesgo, 2 con daño leve, 2,014 con daño moderado y 3 con daño severo.

Personas de la tercera edad son más vulnerables durante la temporada de bajas temperaturas. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Además, el reporte de Conred incluye 31 tramos carreteros afectados, un centro educativo con daños y otro destruido por completo. Hasta ahora, no se reportan afectaciones en servicios de salud, agua y saneamiento, puentes, edificios del sistema de atención a emergencias ni en cultivos.

(Imagen: Conred)

Autoridades recomiendan a la población a tomar medidas de prevención, especialmente en las zonas más vulnerables al descenso de temperaturas.