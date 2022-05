Bárbara Torres, mejor conocida como "Excelsa", celebró sus 15 años

La actriz conocida como "Excelsa" celebró sus 15 años ya que no tuvo fiesta a esa edad.

Bárbara Torres, conocida por su papel como "Excelsa", decidió festejar sus 15 años a sus 47, con vestido, limosina, chambelanes y una gran fiesta, pues en Argentina, de donde es originaria, no lo celebran como en México.

“No tuve fiesta, siempre fui medio rara y rebelde, entonces en lugar de fiesta de XV con vestido, tuve fiesta de antro. En Argentina no se celebra como acá en México. Allá se hace una simple fiesta, no es de vestido, vals, chambelanes. Cuando llegué acá, dije: ‘¡Esto está divino!’, y no me quiero quedar con las ganas“, dijo a medios de comunicación.

Por la pandemia del Covid-19, la celebración se retrasó, sin embargo el 6 de mayo, Torres finalmente hizo su fiesta de XV años con damas de honor, chambelanes y una limosina que recorrió varias calles de la Ciudad de México.

Incluso hizo una parada en el Ángel de la Independencia para tomarse la tradicional foto del recuerdo.