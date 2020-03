Actriz de "La casa de papel" anunció que tiene coronavirus

Una de las actrices de la famosa serie de Netflix "La casa de papel" anunció en su cuenta de Instagram que padece coronavirus.

Se trata de Lisboa (La inspectora Murillo), quien se suma a las personalidades del mundo del espectáculo alrededor del mundo que han dado positivo a esta pandemia.

TE PUEDE INTERESAR:

“ Hola a todos, es oficial, desde el viernes por la tarde tengo síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico, es coronavirus ” Itziar Ituño.

Junto a una foto donde se aprecia que guarda reposo en casa también agregó: "Mi caso es leve y estoy bien pero es muy, muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil. Esto no es tontería, ser conscientes, no lo tomeis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto.", continuó.

La famosa "Inspectora Murillo" contó que deberá permanecer aislada 15 días.

Así lo publicó: