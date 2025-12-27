DGT confirma que bus accidentado contaba con seguro obligatorio vigente

-

La DGT confirmó que el bus extraurbano involucrado en el accidente del 26 de diciembre en Nahualá, Sololá, contaba con permiso temporal vigente y con el seguro obligatorio en regla, lo que permite a las personas afectadas acceder a las indemnizaciones.

La Dirección General de Transportes (DGT) dio a conocer detalles sobre el bus extraurbano involucrado en el accidente sobre el kilómetro 172 ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá .

En un comunicado explicó que el bus accidentado operaba con permiso temporal válido y con el seguro obligatorio en regla, según la revisión efectuada en sus registros y en la plataforma de la Superintendencia de Bancos.

Además, indicó que esta cobertura permite que las personas afectadas accedan a las indemnizaciones establecidas en la normativa vigente, según el Acuerdo Gubernativo 265-2001

(Imagen: DGT)

La DGT lamentó las pérdidas humanas y personas heridas, además, subrayó la necesidad de que los transportistas refuercen los controles sobre la operación de las unidades e indicó que dará seguimiento al caso.

Sobre el accidente

El accidente ocurrió la noche del 26 de diciembre en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá, estuvo involucrado un bus de transporte extraurbano identificado con placas C-365BRY.

Bomberos Voluntarios en labores de rescate y traslado de pacientes, del accidente colectivo en el kilómetro 172 ruta Interamericana. Pasajeros del bus son rescatados con vida. pic.twitter.com/kBqnyRgtMJ — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 27, 2025

Información preliminar señala que la unidad de Transportes Sinaloa perdió el control y se precipitó en un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.

Del accidente, hasta el momento, se reportan 15 personas fallecidas y 19 heridos trasladados a centros hospitalarios.