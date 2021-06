Ana Martín de "El pecado de Oyuki" sorprende con fotos de su juventud en Twitter

La mexicana logró la fama mundial como protagonista en la telenovela "El pecado de Oyuki", producida para Televisa en 1988 por Lucy Orozco.

La actriz Ana Martín es tendencia en redes sociales pues comenzó a subir fotografías de los inicios de su carrera y dejó con la boca abierta a los seguidores por su cuerpazo.

Escena de El Pecado de Oyuki. (Foto: Oficial)

También participó en historias como "Gabriel y Gabriela", "Soy tu dueña", "Destilando amor" y "Rubí" entre otras.

Abrió su cuenta de Twitter al inicio de la pandemia, en marzo del 2020 y ya cuenta con miles de fans que disfrutan sus anécdotas, sus consejos y su manera de ver la vida, que muchos desconocían, además de anécdotas de su trayectoria artística. Lo que más sorprendió fueron sus fotografías sexys, que no han pasado para nada desapercibidas.

"Yo en los 60’s que fue la revolución sexual, pastilla anticonceptiva, empoderamiento de la mujer, música y cambió total de estilo como ustedes pueden ver", se lee en una de sus publicaciones que causó furor por su mini vestido, muy de moda en la época.

Ana martín luciendo un minivestido. (Foto: Ana Martín/Twitter)

La famosa también reveló algunas imágenes en la novela como Oyuki muy sensuales.

Ana Martin en "El pecado de Oyuki". (Foto: Ana Martin/Twitter)

Entre sus anécdotas compartió que fue la primera "Miss mundo" mexicana en participar en el certamen, pero fue descalificada pues tenía 17 años, todo un escándalo según cuenta.

"Después que me descalificaron de Miss Mundo salí llorando, pero me di cuenta que lo mío en verdad era ser actriz, me dieron mi primer protagónico en donde gané mi primera diosa de plata. Gané más que una corona", contó.

Ana martín fue la primera Miss Mundo mexicana. (Foto: Ana Martín/Twitter)

(Foto: Ana Martin/Twitter)

También destacó su look como motociclista y una donde toma el sol en la playa.

"Y así era la moda en los 60’s. Sí soy yo y así nos vestíamos".

(Foto: Ana Martin/Twitter)

"De joven y es que amo la playa. Siempre me escapaba a Acapulco".

(Foto: Ana Martín/Twitter)

Ana compartió de dónde heredó sus curvas pues también presentó a su madre de sangre centroamericana, junto a ella que era una bebé, ambas disfrutando un día de playa.

"Yo junto a mi madre quien es Nicaragüense, Dina Sólorzano".

Ana martín y su madre. (Foto: Ana Martín/twitter)

Los fanáticos también hay ayudado a recolectar imágenes de la mexicana que ella comparte como muestra de cariño, logrando que su cuenta sea una de las más buscadas de la red social.

(Foto: Ana Martín/Twitter)

"Todo el mundo ama mis Tweets pero porque todo lo digo con el corazón. ¡Muchísimas gracias!", "Dicen que soy la reina de Twitter, todo es gracias a ustedes. Los amo profundamente" y "Somos tendencia en Twitter", son algunos de los post que escirbió con cariño.

