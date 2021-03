La actriz Regina Blandón abrió su corazón delante de los fanáticos y reveló un momento muy difícil y traumático en su vida, fue víctima de abuso sexual.

______

EN CONTEXTO: Hija de Alicia Villarreal revela que fue víctima de ataque sexual

______

"Como a los seis años sufrí un caso de abuso sexual que no pasó a más porque el sistema de justicia tampoco permitió”, expresó la famosa de 30 años.

También agregó como parte de su experiencia que sus padres no quisieron que ella declarara ante un juzgado porque era muy pequeña y eso significaba revivir el ataque.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Regina Blandón (@reginablandon)

"Hay veces que uno defiende cosas en las que de vedad cree. Yo creo que todos tenemos que alzar la voz”.

"No era alguien de mi familia pero era alguien que trabajaba en la casa en la que vacacionábamos... no quiero ahondar en el tema, es como poner etiquetas a lo que es importante en el abuso, acoso, lo que sea, si es importante, me costó mucho tiempo asimilar, es importante que cualquier cosa que se siente incómoda y no se pueda platicar o se sienta como un abuso de poder, hay que hablarlo", dijo en el programa De Primera Mano.

Además dijo que esta situación se vivió en su hogar.

Regina inició un movimiento, para tratar la violencia hacia la mujer, por ello, lanzó una colección de playeras, cuyas ganancias se destinarán a organizaciones especializadas en apoyar a las víctimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Regina Blandón (@reginablandon)

"Sí, definitivamente estar en el escrutinio público es difícil, pero si no lo usas para bien, estas épocas en las que las medias tintas tal vez no nos ayudan tanto, porque tenemos opiniones de todos lados, ni modo, hay que aventarse al vacío, es responsabilidad, es responsabilidad de todos estar informados”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Regina Blandón (@reginablandon)

MIRA LA ENTREVISTA: