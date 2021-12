Conductora Adela Micha aclaró su reacción ante hospitalización de Silvia Pinal

Micha es conocida por su gran trayectoria en televisión, además tiene una cercana relación con muchas personalidades de la farándula mexicana y la dinastía Pinal no es la excepción.

EN CONTEXTO: Micrófono abierto pone en aprietos a presentadora mexicana en programa en vivo

Luego de que Adela Micha hablara de la salud de Silvia Pinal comentando: "ya no tarda en morirse", en plena transmisión en vivo, la conductora pidió disculpas en sus redes sociales y en su programa "Me lo dijo Adela" explicó el por qué de su reacción.

En su programa explicó por qué comentó que Silvia Pinal no tardaba en morir en una conversación con uno de sus asistentes mientras creyó que había salido del aire:

"Me están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estaba enferma, yo dije: 'preparen la entrevista', porque le había escrito a Alejandra Guzmán para que me tomara una llamada para que ella se viera en la entrevista y sí comenté: 'que no se vaya a morir'. ¡Es mayor, tiene Covid, tiene 91 años y tuvo una falla cardiaca hace 6 meses!, dije: 'voy a llamar a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar', nada más, no por otra cosa, está aclarado, no me contradije, no soy 'falta de tacto'. En televisión tienes que ilustrar las cosas y por eso pedí que buscaran la entrevista y así fue, esto hace un reportero, que les puedo decir".

¿Qué dijo Adela fuera de cámara acerca de Silvia Pinal?

La comunicadora fue centro de la polémica durante el corte por sus palabras:

"...¿Y tenemos algo preparado de Silvia Pinal?, ¡Ya no tarda en morirse eh!, por qué no me escriben algo y se los grabo, uno, dos: tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir".

Su asistente le respondió: "Tiene Covid, un cateter o Covid, estamos buscando a la Pasquel para que nos diga qué onda, dónde está su mamá".

"¿Quieres que le escriba a la Guzmán?", respondió Adela, luego la grabación se cortó.

MOMENTO EN EL QUE ADELA EXPLICA LO QUE OCURRIÓ:

RECUERDA: