Piloto fallece tras accidente y explosión de pipa en ruta al Atlántico

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Pese al esfuerzo de los bomberos, el piloto murió tras quedar atrapado en la cabina del tráiler que terminó incendiado.

Un trágico accidente se registró en el kilómetro 106 de la ruta al Atlántico, en el sector conocido como "Huyus", en jurisdicción de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.

Por causas que aún se desconocen, el conductor de un tráiler que transportaba una pipa cargada de combustible perdió el control de la unidad y se precipitó al fondo de una hondonada. Debido al fuerte impacto, el vehículo comenzó a incendiarse y minutos después explotó.

La pipa explotó minutos después de haber sufrido un accidente de tránsito. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

El conductor no logró salir de la cabina al quedar atrapado entre los hierros retorcidos. El fuego consumió por completo la parte frontal del transporte pesado.

Conductores que transitaban por el sector descendieron rápidamente para intentar auxiliar al piloto; sin embargo, las llamas iniciaron en la cabina y el tiempo fue insuficiente para poder rescatarlo antes de la explosión.

Entre los negocios afectados por el siniestro se encuentra una "pinchazo". (Foto: Olgar Vásquez/Colaboradora)

Fuego se propagó

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Voluntarios, así como unidades contra incendios de Bomberos Municipales Departamentales, quienes trabajaron arduamente para sofocar las llamas.

Pese al esfuerzo de los socorristas, el fuego se propagó hasta un "pinchazo", consumiendo todo a su paso. Debido a la magnitud del incidente y al riesgo existente en el área, la carretera quedó momentáneamente cerrada en ambos sentidos.

Autoridades se encuentran a la espera del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y establecer la identidad del conductor fallecido.