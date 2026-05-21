Precio del petróleo vuelve a bajar ante posible acuerdo en Oriente Medio

El precio del barril se encuentra por debajo de los $105 dólares.
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Los precios del petróleo cedieron este jueves tras una sesión muy volátil, en un mercado que apuesta por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo para poner fin a las hostilidades en Oriente Medio.
El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio retrocedió un 2,32% hasta $102.58 dólares.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes, perdió un 1,94% hasta $96.35 dólares.
Más temprano en la sesión, ambos se mostraban en fuerte alza, con el WTI superando los 100 dólares por barril.
"Informaciones de prensa que señalaban la inminencia de un acuerdo provocaron una caída de los precios", comentó a la AFP John Kilduff, de Again Capital. No obstante, no se ha dado ninguna confirmación oficial.
En caso de una tregua duradera, no hay que esperar una caída brusca de los precios, según los expertos.