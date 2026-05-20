Ricardo Búcaro, el titiritero que ha dedicado su vida al arte y al teatro

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Conoce al maestro Ricardo Hidalgo Búcaro, referente del teatro en Huehuetenango y toda Guatemala. Con más de 40 años dedicados a los títeres y la pedagogía en las aulas, descubrimos su historia de amor por el arte y la cultura.

La vida del maestro Ricardo Hidalgo Búcaro ha estado profundamente ligada al arte y la cultura. Durante más de cuatro décadas, ha dedicado su tiempo y esfuerzo a la formación de grupos teatrales, así como a la realización de funciones y talleres de títeres, recorriendo comunidades rurales y urbanas en distintos puntos del país, con el objetivo de acercar el teatro a públicos diversos.

A lo largo de su trayectoria, ha visitado escuelas, colegios e institutos, llevando espectáculos educativos que combinan entretenimiento con enseñanza.

Ricardo Hidalgo Búcaro con su grupo de títeres "Los Búcaros". (Foto: José Gómez/Colaborador)

Su trabajo no solo ha sido una forma de expresión artística, sino también una herramienta pedagógica que ha permitido a docentes reforzar contenidos en el aula, despertando la creatividad y el interés de niños y jóvenes, especialmente en sectores donde el acceso a actividades culturales es limitado o casi inexistente.

Pese a su vocación, Hidalgo Búcaro reconoce que su camino ha estado lleno de retos. La falta de apoyo constante al arte, así como las limitaciones económicas, lo han obligado a mantenerse activo principalmente en actividades escolares, ferias y festividades locales, donde encuentra espacios para continuar con su labor.

Con su grupo de títeres "Los Búcaros" ha llevado cultura, arte, educación y recreación. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Aun así, su compromiso con la cultura ha prevalecido, convirtiéndose en un referente del teatro comunitario en Huehuetenango. Uno de los momentos más difíciles en su carrera ocurrió durante la pandemia, cuando el confinamiento paralizó las actividades artísticas presenciales.

Para quienes dependen del teatro, esta etapa representó un fuerte golpe económico y emocional. En su caso, la suspensión de funciones significó la pérdida de ingresos y la incertidumbre sobre la continuidad de su trabajo, aunque logró mantenerse activo buscando alternativas dentro de sus posibilidades.

Debido a su proyección del arte y la cultura, ha recibido innumerables reconocimientos y homenajes. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Entre sus mayores logros, destaca su participación en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, donde junto al Grupo Experimental Génesis estrenó una obra el 25 de septiembre de 1979. Este hecho marcó un precedente importante en su carrera y contribuyó al impulso de nuevos grupos teatrales en el país.

Posteriormente, en 1983, fundó en Huehuetenango el Grupo Teatral "Cuento Contigo", con el que durante más de una década representó al departamento en Muestras Nacionales de Teatro, consolidando un legado que ha inspirado a nuevas generaciones de artistas.

Hoy, su historia es reflejo de perseverancia y amor por el arte, manteniendo viva la escena teatral en comunidades donde su labor sigue siendo una puerta hacia la cultura y la imaginación.

Su obra literaria ha sido premiada en varios departamentos. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Perfil y formación

Dramaturgo, director de teatro, periodista, gestor cultural y titiritero.

Estudios de música en el Conservatorio Nacional.

Formación en artes plásticas en la Universidad Popular.

Estudiante de la Academia de Arte Dramático.

Acreditado en Gestión Cultural por la Universidad del Valle de Guatemala en 2023.

Capacitación y experiencia internacional

Participación en talleres, seminarios y capacitaciones en gestión y promoción del desarrollo cultural.

Integrante de proyectos culturales por la paz impulsados por la UNESCO.

Participó en el Primer Taller de Teatro Centroamericano y del Caribe en Tegucigalpa.

Asistencia a Taller de Pantomima y Festival Internacional de Payasos en San Pedro Sula.

Sus presentaciones han sido valoradas en diferentes centros educativos del país. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Trayectoria laboral

Periodista y supervisor de ventas en la región norte de Huehuetenango con el periódico El Regional.

Trabajó en Correos en Alotenango y Milpas Altas, Sacatepéquez.

Promotor cultural en el Ministerio de Cultura y Deportes en Sacatepéquez.

Logros y trayectoria artística

Ganador de 22 primeros lugares en Juegos Florales en poesía, cuento y teatro a nivel nacional.

Más de 40 años de labor teatral.

Dirección de más de 60 obras de teatro.

Fundación de varios grupos teatrales en distintas regiones del país.

Tiene una trayectoria de más de 40 años en el arte y la cultura. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Reconocimientos

Reconocimiento nacional por 45 años de trayectoria teatral otorgado por la Asociación de Teatristas de Guatemala en el Teatro de Arte Universitario, nombrado socio honorario.

Homenaje nacional en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias por el Comité Interinstitucional por el Teatro de Guatemala.

Proyectos y objetivos