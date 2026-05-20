Participante de "Survivor" pierde una pierna tras accidente

El participante Stavros Floros del reality "Survivor Greece" sufrió un grave accidente que dio como resultado la amputación de una de sus piernas.
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El integrante del show de retos de 21 años se encontraba en su descanso entre grabaciones en la isla de Saona, República Dominicana, donde se lleva a cabo el programa, en ese momento estaba haciendo pesca submarina cuando fue golpeado por una embarcación turística. El equipo decidió suspender la producción de manera indefinida.
Floros tuvo lesiones graves, provocadas por las hélices del motor de la embarcación, dejando un fuerte traumatismo en el tobillo derecho, así como la amputación parcial de su pierna izquierda.
"Survivor Greece" (Survivor Grecia) publicó un comunicado en redes sociales donde aclara que el hecho ocurrió fuera de la competencia, por el momento el joven está grave.
La cadena de televisión griega SKAI afirmó que ofrece atención médica y rehabilitación al participante, por el momento no se retomarán las grabaciones hasta que se investiguen las causas del accidente.