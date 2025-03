¡Adiós a los Looney Tunes clásicos! Warner Bros retira los cortos originales

-

La decisión de Warner Bros de retirar los cortos clásicos de 'Looney Tunes' de Max ha provocado una avalancha de críticas e indignación entre los fans de la famosa franquicia.

La popular plataforma de streaming Max, durante su establecimiento en el país, ha sido preferida por muchos guatemaltecos, revelando una lista de nuevas series y películas exclusivamente para sus suscriptores. En esta ocasión, diversos usuarios han entrado en preocupación por lo que han manifestado usuarios de España: han notado el retiro de unos clásicos de su infancia, los primeros "Looney Tunes", de la plataforma.

Catálogo de Max en España, solo se puede observar los títulos más recientes. (Foto: Meristation)

¿Pasará lo mismo que en España? En Guatemala se puede apreciar aún en el catálogo las 19 temporadas de este programa animado de 1931 por el momento.

Tras retiro usuarios se disgustan

La decisión de 'Warner Bros. Discovery' de retirar los cortos clásicos de Looney Tunes de Max ha generado una fuerte ola de críticas y frustración entre los fans de la franquicia.

En Guatemala se puede apreciar aún en el catálogo las 19 temporadas de este programa animado de 1931 por el momento. (Foto: ANMTV/Warner Bros)

Según ha confirmado Deadline, esta medida forma parte de un plan de reestructuración de contenidos, enfocado en impulsar producciones originales para adultos como 'The Last of Us' o 'La Casa del Dragón', programas fuertemente populares en Max.

Warner Bros. Discovery desea un cambio de estrategia, pero, en lugar de ganarse al público, está generando una creciente frustración entre los aficionados a la animación clásica, que ha sido parte fundamental del legado de WB durante casi un siglo. (Foto: Deadline/WBTV)

Plataforma HBO Max ahora es únicamente llamado como Max. (Foto: Applesfera)

Un adiós a los clásicos "Looney Tunes"

El servicio sigue ofreciendo algunas producciones recientes de 'Looney Tunes', como "Looney Tunes Cartoons en 2020" o "New Looney Tunes en 2015". La eliminación de los cortos originales marca la pérdida de una parte esencial de la historia de la animación, despidiendo varios recuerdos de infancia de su público.

En España, la eliminación de los cortos clásicos de la plataforma, junto con el intento de marcar nuevos proyectos, ha dejado a los fans desconcertados y ha despertado curiosidad del porqué de esto.

Un adiós a los clásicos. (Foto: Gizmodo)

Muchos usuarios han visto esta decisión como contradictoria del estudio, ya que está poniendo en peligro su propio legado al priorizar otras tendencias actuales de consumo, en lugar de valorar su historia nostálgica que envuelve a diferentes públicos con recuerdos.

Warner Bros estudios. (Foto: Warner Bros. Studio Tour)

Solo queda esperar el final en los demás países, entre ellos Guatemala.

*Con información de MeriStation